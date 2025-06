JUTRO SVEŽIJE A DAN TOPLIJI NEGO JUČE! U Srbiju se nakon kratkog predaha ponovo vraćaju TROPSKE TEMPERATURE!

U nedelju jutro svežije, a tokom dana sunčano i malo toplije nego u subotu, ali bez velike vrućine uz slab dnevni razvoj oblaka.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C u Požegi do 18°C u Beogradu, a maksimalna od 31°C na severu do 34°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.Beograd: U nedelju sunčano i toplo, ali bez velike vrućine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar uz sunčano vreme sa malo oblaka popodne. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, maksimalna 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 26°C.

Niš: U nedelju sunčano i toplo. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar uz sunčano vreme sa malo oblaka popodne. Minimalna temperatura 16°C, maksimalna do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 25°C.

VOJVODINA: U nedelju jutro svežije, a tokom dana sunčano i malo toplije nego u subotu, ali bez velike vrućine uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 16°C, a maksimalna od 31°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 25°C.

Novi Sad: U nedelju sunčano i toplije nego u subotu, ali bez velike vrućine. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar uz sunčano vreme sa malo oblaka. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 24°C.

Vreme prekosutra: U ponedeljak pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka i sve toplije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 19°C, a maksimalna od 33°C na severu do 36°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 28°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U utorak pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka i još toplije. Do petka sve veća vrućina, a za naredni vikend je moguće blaže osveženje.

CRNA GORA: U nedelju sunčano i vrućina na jugu, a na severu Crne Gore malo niža i prijatnija temperatura uz slab popodnevni razvoj oblaka. Na Primorju će duvati jaka bura koja će oslabiti u toku dana. Maksimalna temperatura od 29°C na severu do 36°C na jugu, na Žabljaku do 25°C. CG naredni dani: Iduće sedmice sunčano i ponovo sve jača vrućina.

