LEDENO JUTRO U SRBIJI! Temperatura pada na minus 15, tokom dana NAGLI SKOK!

U subotu ujutru umeren i jak mraz u zapadnim i južnim predelima, a u košavskom području slabiji mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malo oblaka na jugozapadu Srbije. U Negotinskoj Krajini će jutro biti oblačno sa sumaglicom, a popodne sunčano. Na zapadu Srbije se očekuje toplije vreme za nekoliko stepeni u odnosu na petak.

Vetar umeren do pojačan jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, a u ostalim predelima slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11°C do -2°C, a maksimalna od 3°C u Negotinu do 9°C u Loznici. Uveče suvo i vetrovito u košavskom području. Temperatura u 22h od -6°C do 0°C.

Beograd: U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar umeren do pojačan jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 6°C. Uveče vetrovito i hladno. Temperatura u 22h oko 0°C.

Niš: U subotu ujutru mraz, a tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka. Vetar slab do umeren istočni. Minimalna temperatura -8°C, a maksimalna do 5°C. Uveče suvo.

VOJVODINA: U subotu ujutru slab do umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, a uveče dolazi do postepenog naoblačenja na zapadu Vojvodine. Vetar umeren jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -7°C na severu do -3°C u Vršcu, a maksimalna od 4°C na jugu Banata do 8°C na zapadu Srema. Uveče suvo i vetrovito u košavskom području. Temperatura u 22h od -3°C do 0°C.

Novi Sad: U subotu ujutru mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Uveče postepeno naoblačenje. Vetar umeren jugoistočni. Minimalna temperatura -6°C, a maksimalna do 6°C. Uveče vetrovito i hladno. Temperatura u 22h oko -2°C.

Subotica; U subotu ujutru mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar umeren jugoistočni. Minimalna temperatura -7°C, a maksimalna do 5°C. Uveče vetrovito i hladno. Temperatura u 22h oko -3°C.

Vreme prekosutra: U nedelju promenljiva oblačnost dolazi sa zapada i zahvata veći deo Srbije, osim istočnih i jugoistočnih predela. Preovlađivaće suvo vreme, mada nije isključena pojava kratkotrajne susnežice i ledene kiše ujutru ponegde na zapadu i jugozapadu, a popodne je moguće da bude poneka kap kiše na tom području. Jugoistočni vetar će malo oslabiti u pomoravlju i podunavlju. U ostalim krajevima vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -7°C do -1°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -3°C do 1°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: Prva tri dana iduće sedmice dolazi do otopljenja uz promenljivu oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajne kiše.

Autor: Dubravka Bošković