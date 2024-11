Objavljena DETALJNA PROGNOZA za sledeću nedelju: Da li će nas iznenaditi novi talas snega?

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno u većini mesta uz slab, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i umeren mraz, a tokom dana će biti sunčano i toplije.

Po pojedinim kotlinama i dolinama reka ujutru se očekuje i kratkotrajna magla.

Tokom dana, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -9 do 0 stepeni, u Beogradu do 2 stepena, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni.

U Beogradu ujutru hladno na širem području grada uz slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do -1 stepen, u centru grada do 2 stepena, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

Pred nama je nedelja sa promenljivim vremenskim uslovima u Beogradu, uz temperature koje će biti iznad proseka za kraj novembra, ali i sa kišovitim završetkom nedelje.

Ponedeljak, 25. novembar

Prvi dan radne nedelje donosi pretežno sunčano vreme sa delimičnom oblačnošću. Maksimalna dnevna temperatura iznosiće 12 stepeni Celzijusa, dok će minimalna biti svega 2 stepena, što znači da će jutro biti hladno. Bez padavina, dan će biti prijatan za boravak napolju.

Utorak, 26. novembar

Temperature nastavljaju da rastu, a utorak će biti najtopliji dan u nedelji sa maksimalnih 14 stepeni. Jutro će biti prohladno, sa minimalnom temperaturom od 3 stepena, ali se tokom dana očekuje više sunca uz delimičnu oblačnost. Uglavnom suvo vreme, bez padavina, omogućiće uživanje u prijatnim novembarskim temperaturama.

Sreda, 27. novembar

Sreda donosi nešto svežije vreme u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura dostiže 10 stepeni, dok će minimalna biti 4 stepena. Biće pretežno oblačno, ali bez značajnijih padavina. U popodnevnim satima moguće je kratkotrajno razvedravanje.

Četvrtak, 28. novembar

U četvrtak se očekuje pogoršanje vremenskih prilika. Temperature će biti nešto više, sa maksimalnih 12 i minimalnih 5 stepeni, ali oblaci će dominirati tokom čitavog dana. Postoji mogućnost slabe kiše, naročito u popodnevnim satima.

Petak, 29. novembar

Kraj nedelje donosi značajniju promenu vremena, uz kišu tokom većeg dela dana. Maksimalna temperatura iznosiće 9 stepeni, dok će minimalna ostati na 5 stepeni. Padavine će biti intenzivnije u odnosu na četvrtak, što će povećati osećaj hladnoće.

Tokom nedelje nas očekuju relativno povoljni vremenski uslovi, sa izuzetkom četvrtka i petka kada se očekuje kiša.



Autor: Snežana Milovanov