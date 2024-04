TRI DANA KIŠE! U Srbiji narednih dana i do 20 centimetara snega - detaljna prognoza za kraj aprila se mnogima neće svideti

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, a sredine dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutro je bilo hladno, u mnogim predelima i uz slab prizemni mraz.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 4°C, u Beogradu 5°C. Maksimalna temperatura biće od 15 do 19°C, u Beogradu do 17°C.

Ovaj oblačni sistem biće posledica ciklona sa Jadranskog mora. Ovaj ciklon će se u subotu uveče, tokom noći i u nedelju premeštati sa južnog i srednjeg dela Jadrana preko našeg područja i doneće Srbiji obilnije padavine i pravo jesenje vreme, na planinama i zimsko.

Kiša će jugozapadne i centralne predele Srbije već zahvatiti u subotu uveče i tokom noći, a u nedelju se padavine očekuju u celoj Srbiji.

U nedelju će u svim predelima Srbije biti oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljaviniom. Na planinama se očekuje sneg. Sneg će padati uglavnom iznad 800-900 metara nadmorske visine.

U nedelju se očekuju veće količine padavina, u većini predela od 10 do 30 litara, lokalno i više. Na višim planinama očekuje se 10 do 20 cm snega. Maksimalna temperatura kretaće se od 8 do 14°C i biće za 5-7 stepeni niža od proseka za ovo doba godine.

U ponedeljak će ciklon svojim centrom odmaknuti dalje na severoistok, tako da se kiša očekuje još na severu Srbije, uglavnom u Vojvodini, dok se u ostalim predelima očekuje prestanak padavina, pa će tokom dana biti toplije sa sunčanim periodima. Maksimalna temperatura biće od 14 do 18°C.

Inače, Srbija će tokom većeg dela sledeće sedmice biti pod uticajem visinskog ciklona, koji će dominirati Evropom i donostiti sveže i promenljivo vreme sa padavinama, nalik jesenjem.

Srbiju će već u noći ka utorku i tokom utorka sa juga zahvaiti novi oblačni sistem u sklopu ciklona koji će se sa juga Balkana premeštati preko našeg područja. Biće kišovito i hladnije, ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom. Na planinama se očekuje sneg. U većini predela očekuje se novih 10 do 30 litara kiše.

U sredu se nastavlja promenljivo vreme, a u četvrtak se očekuje još jedan jači kišni talas. Temperatura i tokom većeg dela sledeće sedmice biće ispod prosečnih vrednosti.

Dakle, u narednom periodu veći deo Srbije očekuje ukupno 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, što bi ublažilo dosadašnju dugotrajnu sušu i što bi išlo na ruku poljoprivrednicima, ali bi svakako najbolje došlo vegetaciji.

Postepena stabilizacija vremena očekuje se krajem sledeće sedmice, dok bi postepeno otopljenje usledilo pred kraj meseca. Inače, prosečna maksimalna temperatura u Srbiji za ovo doba godine je od 16 do 20°C.

Prema trenutnim prognozama posledni dani aprila doneli bi temperature u skladu sa kalendarom, od 20 do 25°C.

Slično vreme nastaviće se i tokom prvomajskih praznika. Jutarnje temperature biće od 10 do 15°C, tokom dana od 20 do 24°C, ali u većini predela biti 22-23°C, što su ujedno i prosečne temperature.

Dakle, pred nama je period vremena više nalik jesenjem, proleće nam se vraća na samom kraju meseca. Ipak, iako će tada biti toplije, očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, ponegde i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

