Od minus 10 na Pešteru do 15 stepeni u Negotinskoj Krajini: Danas mraz i magla, biće i sunca

U Srbiji u ponedeljak ujutro magla i mraz, uz tmurno vreme. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije.

Na severu Srbije, u dolinama i kotlinama magla i niska oblačnost očekuju se tokom većeg dela dana i u tim predelima biće hladnije.

Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od -7 do 0°C, na Pešteru i niže od -10°C, a maksimalna dnevna biće od 2°C u predelima sa maglom do 10°C na istoku i jugoistoku Srbije, u Negotinskoj Krajini do 15 stepeni.

U Beogradu u ponedeljak u nižim delovima grada maglovito i tmurno, dok se u višim delovima grada očekuje sunčano.

Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura -2°C, maksimalna dnevna 4°C.

Autor: Snežana Milovanov