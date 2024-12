NA SNAZI UPOZORENJE ZBOG 3 OPASNE POJAVE! Upaljeni alarmi, ovo je prognoza za naredne dane: U jednom delu Srbije do 10 stepeni, u drugim minus

U Srbiji se ujutru očekuju mraz i poledica, a tokom dana biće pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo na istoku i jugoistoku Srbije i u Vojvodini umereno do znatno oblačno. Uveče i u toku noći magla u većini nižih predela, po kotlinama i dolinama reka. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus šest do minus jedan, lokalno i do minus devet, a najviša od nula do šest stepeni.

U Beogradu će jutro biti delimično vedro uz slab mraz i poledicu, usled zaleđivanja mokrih površina. U pojedinim delovima grada magla i niska oblačnost, koja će tokom dana jačati i širiti se ka širem gradskom području. Najniža temperatura biće od minus četiri do minus jedan, a najviša od nula u nižim od četiri stepena u višim delovima grada.

Oprez zbog mraza, magle i poledice

"Danas tokom jutra slab i umeren mraz i poledica (usled zaleđivanja mokrih površina). Na istoku i jugu Srbije umereno do potpuno oblačno. U ostalim krajevima jutro delimično vedro, a danju pretežno sunčano, osim u Vojvodini, gde će doći do stvaranja i postepenog širenja magle i niske oblačnosti. Vetar slab, promenlјiv. Najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. Uveče i u toku noći magla u većini nižih predela, po kotlinama i dolinama reka. Magla će smanjivati vidlјivost ispod 200 m.

Po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima do kraja godine maglovito i tmurno uz slab do umeren mraz i poledicu (usled zaleđivanja mokrih površina). U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Minimalne temperature u većini mesta od -6 do -1, lokalno i niže, a dnevne od 2 do 7, u maglovitim oblastima oko 0, a u Negotinskoj Krajini do 10 stepeni.

1. i 2. januara 2025. pretežno sunčano uz porast temperature. Nakon 3. jaonuara prolazno naoblačenje s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom", najavio je RHMZ.

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog snega/leda, u nekim delovima ovo upozorenje je upaljeno zbog magle, ali i zbog ekstremno niske temperature. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Autor: Dubravka Bošković