RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE! Danas opasnost od POLEDICE, a za vikend upaljeni alarmi zbog OVE tri pojave

Na severu Srbije danas će biti pretežno sunčano, a u ostalim predelima oblačno, pre podne mestimično sa slabim snegom, u Negotinskoj krajini sa slabom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do tri, a najviša dnevna od jedan do šest stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće od minus dva do nule, a najviša dnevna oko tri stepena.

Oprez, opasnost od poledice

RHMZ za danas upozorava na opasnost od poledice na putevima u pojedinim delovima Srbije a za vikend je upalio žute alarme za čitavu teritoriju Srbije jer se vraćaju sneg, magla i niske temperature.

Tačnije, u Pomoravlju, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji žuti meteoalarm biće na snazi zbog snega, leda, magle i hladnoće. U Banatu i na istoku Srbije zbog snega, leda i magle, a u Šumadiji i na Kosmetu zbog snega, leda i hladnoće.

U ostalim krajevima Srbije žuti meteoalarm biće upaljen zbog snega i leda.

Za razliku od nekoliko prethodnih dana kada je sneg okovao Srbiju i stvorio mnoge probleme ne samo u planinskim delovima zemlje nego i u gradovima zbog ogromnih padavina, danas će vreme biti mirno, ali već za vikend biće hladnije s mogućim snegom.

Vreme narednih dana

U petak će na severozapadu zemlje biće pretežno sunčano, u ostatku Srbije oblačno, ponegde sa snegom.

U subotu jutra hladna s mrazom.

Nedelja i ponedeljak - hladno i oblačno.

Vreme za Novu godinu

Kad je reč o poslednjem danu u godini i dočeku Nove godine, RHMZ predviđa toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima što se kosi s prethodnim najavama pojedinih meteorologa i meteorologa amatera koji su prognozirali novogodišnje dane s puno snega.

Šta čeka meteoropate

Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i nesanica.

AMSS: Dobra prohodnost puteva u višim predelima Srbije

U višim predelima Srbije od jutros je dobra prohodnost puteva, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Brzo otapanje snega utiče na pojavu odrona. AMSS je upozorio da će u večernjim satima biti veća opasnost od poledice i apelovao na vozače da poštuju ograničenja u brzini.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Sremska Rača čekaju oko dva sata.

Autor: Iva Besarabić