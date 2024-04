U OVIM DELOVIMA SRBIJE NA SNAZI METEO ALARM: Danas kiša i grmljavina, sutra sneg, a evo kakvo vreme nas očekuje za vikend!

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, mestimično sa kišom, dok će jutro biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u postepenom skretanju na severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od šest do 10, a najviša od 14 na severozapadu do 21 stepena na jugoistoku Srbije.

U Beogradu će ujutru biti umereno do potpuno oblačno, a u toku dana promenljivo oblačno, a od sredine dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od sedam do devet, a najviša oko 17 stepeni.

Zbog vremenskih nepogoda, na snazi je danas žuti meteo alarm i to u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju, i na teritoriji zapadne Srbije.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike će biti i dalјe relativno povolјne. Ipak, oprez se savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Glavobolјa i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Savetuje se dotatna pažnja u saobraćaju.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Četvrtak

Umereno do potpuno oblačno i hladnije, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama u ovim predelima ujutru padati sneg. U ostalim predelima kiša će biti ređa pojava, a na severu se očekuju i sunčani intervali. Vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku umeren severozapadni. Najniža temperatura od 3 stepena na severozapadu do 10 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 12 do 16 stepeni. Uveče razvedravanje.

Petak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena.

Prognoza vremena do 2. maja

Pretežno sunčano i postepeno toplije. Početkom maja promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.