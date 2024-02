U SRBIJI SUTRA KIŠA I SUSNEŽICA Evo šta nas čeka narednih 7 dana

Na severozapadu Srbije vreme će sutra biti promenljivo, sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom ili susnežicom.

Kako je saopštio Repubički hidrometeorološki zavod, na planinama, a na jugu Srbije ujutro i u nižim predelima, očekuje se provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku i jugu Srbije povremeno jak, naročito na planinama, krajem dana u slabljenju.

Najniža temperatura od -3 do 5 °C, a najviša od 5 °C na jugu, do 10 °C na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini. Uveče i tokom noći u većem delu Srbije delimično razvedravanje, a u Vojvodini u drugom delu noći novo umereno naoblačenje.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. U pojedinim delovima grada moguća je tek slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 3 °C, a najviša oko 7 °C. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije. Od 4. februara do kraja prve dekade meseca maksimalne temperature biće od 12 do 20 °C, a jutarnji mraz će postati lokalna pojava. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na severoistoku zemlje 3, 5 i 8. februara.