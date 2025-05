Foliranje ili pomirenje? Karić spustio loptu, odlučio da prihvati Gastoza, pa Anđela ponovo rasplamsala vatru (VIDEO)

Preokret!

Voditelj Milan Milošević imao je sledeće pitanje za Stefana Karića.

Da li namero potenciraš da se Gastoz promenio zbog Anđele da bi se on vratio na staro i ponovo svađao sa Anđelom, a on likovao?

- Ne, nikada nisam likova. Komentarisao sam samo njegove postupke. Nikad nije fejk, ni tad, ni sad. Mi smo ga takvog prihvatili - rekao je Karić.

- Sigurno neće da likuje ni nama ni drugima. Neće likovati kad je neko u problemu. Ja sa ovim dečkom živim, nemam loše mišljenje. Sad je i on prihvatio da sam takav. Luka je osoba koju ću da branim od Aneli - rekao je Gastoz.

- Ne mislim da namerno potencira. Mislim da Stefan stvarno misli da Nenad nije ovaj Nenad koji je sada. On ima identično ponašanje kao na početku kada me muvao i sada. Zamerio mu je i za prijateljske odnose, ja mislim da on to misli generalno za sve. Hoće da ga iskompleksiraju da sutra mogu da kažu: "E to je pravi Gastoz, a ti si krpa" - rekla je Anđela.

- Ovo je prvi put u mojoj karijeri da neko priča da sam ja fejk - rekao je Gastoz.

- Meni je spolja delovalo da je fejk, ali kako sam ovde deluje mi da bi bio lud i bolestan da može da bude u ovakvom odnosu fejk - rekao je Zola.

Autor: A.Anđić