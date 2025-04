Promenili taktiku: Gastoz i Karić spustili loptu posle svih provokacija, umalo se nisu izljubili dok je Anđela u potpunom šoku! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Stefana Karića kako bi s njim porazgovarao o sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i o izboru Anđele Đuričić za omiljenu osobu.

- Stefane hajde mi prokomentariši Gastozove izlaganje od večeras? - upitao je Darko.

- U dosta stvari se slažem s njim, a u dosta i ne baš. Mislim da ne treba da vređa ljude koji su ponekad pristrasni prema meni. Što se tiče mog odabira za omiljenu, mislim da je i on svestan da mi imamo neko peckanje od početka. Ovo je kao u šahu, dam ti pijuna, a uzmem ti kraljicu. Jeste da je ovo bio moj kvaran potez jer sam iskoristio Anđelu kao oružje u konfliktu sa Gastozom. Anđela nema reakciju jer je svesna da je ovo moja i njegova igra. Nije istina da mi se ona nije izbrecala, baš jeste par puta i bili smo u kličnu, ali nismo imali potrebu za uvredama - rekao je Stefan.

- Rekao si: ''Gastoz je ispao gluplji od Jordanke na onom klipu'' - rekao je Darko.

- Ne, rekao sam: ''Da je priznao da je zaljubljen, onda bi ispao gluplji od nje''. Smatram da on ne misli da mi se sviđa Anđela, ali ne bih se složio s njim da svako normalan treba biti zaljubljen u nju. Ona i ja da smo hteli do sad bi ušli milion puta u odnos, ali mi nikad nismo ništa imali - rekao je Stefan.

- Kako komentarišeš odgovor koji je on dao Jordanki? - upitao je Darko.

- Mislim da je to samo nastavak naše igre i tog nadmetanja, da to nije želeo, on bi demantovao i ćao. On je hteo da se pokrene ova priča - rekao je Stefan.

- To je bilo zezanje - rekao je Gastoz.

- Očigledno je da ne možeš bez mene, kao što ja ne mogu bez tebe - našalio se Stefan.

- Ne znam da li ću pogrešiti ukoliko kažem da Gastoz u poslednje vreme ima dozu netrpeljivosti prema tebi, a ako to nije tako, zbog čega mu onda smeta što tebi cela kuća liže zadnjicu? - upitao je Darko.

- Ne mislim da me mrzi, mislim da ima samo kompleks. To je kompleks jer mene ljudi uzdižu, a njega degradiraju. Razumem ga, ali sam se od samog starta tako postavio i previše je bio dostupan svima. On je ovde sa nekim ljudima u sukobu već par godina i zbog toga je tako, a mislim da novi učesnici vrednuju njegov rad. Ja da sam u nekim situacijama držao jezik za zubima, možda bi naš odnos bio drugačiji, ali ja nisam želeo da idem linijom manjeg otpora - rekao je Stefan.

- Kako ti ocenjuješ njegovu reakciju u ponedeljak nakon što si Anđelu odabrao za omiljenu? - upitao je Darko.

- Videlo se da mu je bilo neprijatno, sav se zacrveneo i nije mu bilo pravedno. Ja bih mnogo gore reagovao, on se dobro suzdržao - rekao je Stefan.

- Ti si rekao: ''Mislim da želi da udari na moju vezu, ali tu tvrđavu će teže srušiti'' - rekao je Darko.

- Nisam rekao za Gastoza, ne mislim na njih - rekao je Stefan.

- Malopre si rekao da si video Gastozovu reakciju, ali si isto tako rekao da je sputao dobar deo reakcije. Zbog čega on ne želi to da prizna? - upitao je Darko.

- Nije se ni našalio da se našalio jer je i on svestan da Anđela neće biti u hotelu. Nije prebacio na šalu jer nije mogao od tog kompleksa u trenutku. On mene za crnim stolom na sitno pecka i to me iznerviralo - rekao je Gastoz.

- Kad god bi ti ili neki učesnici komentarisali Gastozove postupke u vezi, on je govorio da su vam isprani mozgovi, ali i da je sve šou. Zašto onda nije bio tako lagan kad si uzeo Anđelu za omiljenu? - upitao je Darko.

- Kad je njegovo du*e u pitanju, onda mu nije šou. Kada je bilo po Anđelinim leđima, onda je bio šou. Dosta se njegovo učešće i veza sa Anđelom promenila na bolje, kako sad nema takve postupke i kako mu je to sad odvratno - rekao je Karić.

Autor: N.Panić