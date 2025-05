Đedović otkrio Kačavendi sve detalje Lukine i Aneline igre, ona ostala u potpunom šoku! (VIDEO)

Preokret!

Marko Đedović i Milena Kačavenda porazgovarali su o odnosu Anelli Ahmić i Luke Vujovića , te joj je tom prilikom otkrio da se oni igraju i međusobno jedno drugo pokušavaju da pobede.

- Nemoj ti da prenosiš šta ja pričam - rekao je Đedović.

- Nisam - rekla je Milena.

- Poenta je što je on njoj napisao u čestitci, ali ona neće da priča neke stvari. Ona je od tad presekla, to se ne odnosi na Luku nego nešto iz spoljnog sveta - rekao je Đedović.

- Bolje im je da ćute oboje. To što se on ućutao i ukenj*o, to će napolju da vidi - rekla je Milena.

- Dobro, ajde nemoj da mi ideš sa krimi džimi pričama. Ona ti je od tad i skontala da on s njom tera cirkus i da hoće da je nadigra - rekao je Đedović.

- Oni se znači igraju - rekla je Milena.

- Naravno, pa kako se ne igra, ako kaže to ti je kanal i pita je: ''Kakvi su ti komentari na Jutjubu''. Sve znam ko šta laže, samo ja neću da pričam i od tad ona njemu ništa ne veruje - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić