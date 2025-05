Gastoz želi da oblati Anđelu? Đedović otkrio sve detalje njegovog paklenog plana, Kačavenda ostala u šoku! (VIDEO)

Neočekivano!

Milena Kačavenda i Marko Đedović nastavili su svoj razgovor, a Đedović je otkrio Mileni da Anđela Đuričič nije nimalo glupa i da je svesna da Nenad Marinković Gastoz želi da je oblati.

- Ja vidim da se Anđela stvarno zaljubila - rekla je Kačavenda.

- Da, još je svi napadaju i ona se izgubila - rekao je Đedović.

- Jutros pričaju da se ona zapetljala, ja kažem: ''Nije, nego se sludela'' - rekla je Kačavenda.

- Nije se zapetljala nego je mrcvare, a on im daje materijal za to - rekao je Đedović.

- Pitaju je gluposti - rekla je Kačavenda.

- On njoj ne pomaže nego odmaže, kao namerno da to radi - rekao je Đedović.

- Ne znam, ali on nema malo godina. On se sam hvata za jednu stvar, ali priča o njima je krenula zato što je on njegov drug - rekla je Kačavenda.

- On je sinoć pokušao da obrne ploču na nju kao: ''Da li je nama normalno da ona posle mesec ipo dana bila s drugim?'', to je samo da se ne bi vratila priča na njega i Pavla. Ju, šta rade, ali Anđela je sve samo nije glupa i vrlo dobro zna rijaliti. Ona je sada skontala da on nju hoće da oblati - rekao je Đedović.

- Jeb*te, da li su na to spremni Marko? - upitala je Kačavenda.

- Ne znam, tako izgleda, ali nisam ni ja siguran. Uz sve ove je i on krenuo da je blati i uz ove od spolja. Nije mi logično da joj veruje, a priča ove stvari - rekao je Đedović.

- Više mi smeta što zauzima stav da neće da priča s njom, ali nisam ja vrana, ne može on da mene šalta - rekla je Kačavenda.

- Nemoj da si glupa, on je po procentima skontao da narod veruje Anđeli da nije bila s Pavlom - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić