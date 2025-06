Šok preokret: Gastoz priznao da mu je Sofi služila samo kako bi Anđelu napravio ljubomornom, ona menja boje! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja novinara" a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Nenadom Marinkovićem Gastozom kako bi mu odgovorio na mnogobrojna pitanja o odnosu s Anđelom Đuričić.

- Da li ti je sumnjivo jer Anđela nikad nije iznela detalje o dopisivanju sa Karićem kad je on udarao na tebe i vašu vezu? Zbog čega je onda uvek bila na njegovoj strani, slušala ga više nego teme, hvalila na sva usta i isticala u odnosu na sve, pa nekad čak više i od tebe? - upitao je Darko.

- Više on uspe da dopre do nje i nekako joj je uvek on bio fokus. Umesto da moja devojka sasluša mene, njoj je fokus uvek bio on i to mi je smetalo. Samo trebam da cimnem Karića i da je on smiri - rekao je Gastoz.

- Da li je Anđela tebi već duže vreme stvarno pričala u krevetu da je on nasilnik i tako dalje? - upitao je Darko.

- Jesam, otvoreno sam govorila sve što mislim njemu u krevetu - rekla je Anđela.

- Kada je Karić ustajao da brani nju, on nije dozvoljavao da se ljudi vode natpisima iz novina, a ona to upravo radi - rekao je Gastoz.

- Zbog čega je tvoja minimalna komunikacija sa Sofi bauk za Anđelu, a njena priča sa Matejom na podeli budžeta i smeškanje, nema nikakvu težinu za nju i to joj je sasvim normalno? - upitao je Darko.

- Meni to ne smeta, ja volim kad je ona raspoložena i srećna, a ako je Mateja taj koji je čini srećnom onda da mu se zahvalim. Za mene je to druženje partnera koji su nekada ranije bili zajedno, a ovo sa Sofi je svadba izgleda i želja za brakom - rekao je Gastoz.

- Je l' se ti kaješ što si bio s njom? - upitao je Darko.

- Ne kajem se, ali ona se meni ozbiljno svidela i svaki dan sam je gledao i oduševljavao se njenom lepotom. Imali smo baš zanimljiv početak i zaljubio sam se u nju, a posle je sve bilo simpatično - rekao je Gastoz.

- Više puta si ponovio da se Anđela više borila za ljubav sa Matejom od 12 dana nego za vaš odnos. Šta ti to govori o njenim emocijama? - upitao je Darko.

- Imam toliko komentara koji želim da dobacim, ali ne želim da budem kao ona i da je blatim - rekao je Gastoz.

- Svima si stavio do znanja na "Igri istine" da potenciraš odnos sa Sofi samo da bi dobio Anđelinu rekaciju, da li ona to ne želi tao da vidi ili se pravi da ne vidi?- upitao je Darko.

- Ja sam izdominirao s željom da izazovem bes kod Anđele. Želeo sam da vidim ozbiljnu ljubomoru, a da li je ona to uradila stvarno jer me voli ili mi je to objasnio Bata Živojinović, ne znam - rekao je Gastoz.

- Sofi je sama po kući potencirala da ti si zaljubljenu nju, da flertuješ sa njom, da je gledaš posebnim očima, a onda kad je videla da se tenzija spušta sa Anđelom pokušalaje da te iskompleksira udarcem na ego. Da li je ona uzela Anđelinu taktiku dabi te osvojila? - upitao je Darko.

- Ne, ljudi su preokrenuli moje reči. Ukoliko ja želim da priđem Sofi, ja ću to i da uradim, a na njoj je kakoi će da odreaguje. Ja nisam mislio da si ti meni na izvolte raščepljena nego da ako želim da ti priđem, stvarno bih to uradio na lepši način - rekao je Gastoz.

- Dok te je većina kući upozorava da Sofi namerno radi neke stvari trudio si se da im ne veruješ, da li je opet sve došlo na Anđelino da je ona težak folirant? - upitao je Darko.

- Ne znam i dalje, svaki put kad Sofi ustane ovde i dobije reč, ona kaže kad ustasne za stolom što kaže i meni. Čuo sam Tozlin komentar, ali do sad nismo videli neki dokaz da je nešto uradila suprotno od onog što je meni rekla. Ne znam šta bi to promenilo svakako jer ne bih bio s njom - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić