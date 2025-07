BELA KUĆA ZANEMELA: Mateja saznao da mu je devojka VERENA, ona je bila razlog za distancu sa Sofi! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Enu Čolić.

Da li si podržavala Sofi i Gastoza samo da je skloniš od Mateje?

- Ne. Nikad nisam podržavala Sofi i Gastoza. O njoj imam najdivnije mišljenje. On ne zaslužuje devojku poput Sofi. Nadam se da će Mateja promeniti stav. Ja sma stala uz nju.Ja imam isti stav što se tiče mog odnosa. Podržala sam je kad su žene u kući počele da joj govore da će ispasti ku*etina. Ja znam da ona nije mutava. Vidim zašto su je terali da se povuče, da bi se neko drugi vratio. Ona i Mateja su zajedno top - rekla je Ena.

- Rekao sam da bih voleo d apopričam sa njom. Zadržao sam se na tome baš zbog decembra koji sam naprvio. Ona je verovatno u nekom drugom odnosu. Nisam rekao da ona čeka mene - rekao je Mateja.

- Kao što se sa Aleksandrom družila. Ona je družila sa njom samo da bi je sklonila od Peje. Mislim da ona najviše to od Peje jer ima strah da bi on baš tu nešto probao. Njoj ovde predstavlja da joj je stalo do Peje. Ne videh rekacije prema Mateji. Bolje sa bilo kim samo da nije Peja - rekla je Anđela.

- Nisma želela da vodi Anđeline ratove, jer ona sedi dostojanstveno ovde - rekla je Ena.

- U odnosu Mateje i Ene ja ne vidi ništa sa njene strane. Uvek je podržavala mene i Mateju. Ona se više nada meni i Mateji, više nego ja - rekla je Sofi.

- Ona je jedna esencija slatkoće. Kad je bilo pitanje za nju i Peju, ja sam rekla da bi ona njemu možda više energetski odgovarala , ali ja to ne mogu da podnesem - rekla je ENa.

- Ja znam da je ona zlato, svestan sam njenih kvaliteta. Mislim da je dosta mlada i detinjasta - rekao je Mateja.

- Zašto bi je pokvario? - pitao je Gastoz.

- Da sam ušao u bilo kom momentu sa Sofi ne bih bio ispravan prema njoj, Zaustavio sam se u glavi. Gde sam znao da se verila? Zavrzao sam to u glavi. Hteo sam da izađem napolje da vidim šta se dešava da razrešim to.Šta me boli ku*ac šta mi oni kažu? Imao sam samo od informacija da mi je stric rekao da zaboravim na to. Kad sam se vratio nastavio sam ponašanje na žurkama. Imala je miss sveta, Filipine. Došla je u Pančevo dve nedelje. Da sam ušao sa Sofi u odnos bio bih neispravan - rekao je Mateja.

Autor: A.Anđić