Konačno otkrio: Mateja obelodanio zbog čega nije želeo da prizna da je spavao s Draganom, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sandri Obradović kako bi iznela svoju nominaciju.

- Matora je osoba koja je mene izdala i nisam mogla da poverujem da nije mogla da mi prenese informaciju za Lukinu devojku već je to rekla Aneli. Mi ovde nemamo nikakvu komunikaciju, imala sam dobru nameru prema tebi i upozorila sam te da se ne zalećeš. Ova kretenka igra rijaliti i nije vredna mojih reči. Obzirom da si mi ti bila neko u životu, a ona niko, zato ću sačuvati nju - rekla je Sandra.

- Ja sam mislio da je ovo Draganin rijaliti, ali sam promenio mišljenje. I dalje mislim da je ovo počelo kao rijaliti priča, ali da se Dragana zaljubila. Dragana je dobar lik i ima dobru dušu, ona nije osoba koja provocira i dira ljude. Mislim da si usled tvoje labilnosti i usled nemanja karaktera i stava, podlegla pod to nešto što te totalno obuzelo. Utisak večeri mi je da nisi Stefana demantovala da si bila sa devojkom dok si Eni odgovarala na neke gluposti. Ja sam mislio do ovog trenutka da nisi bila sa ženom, ali očigledno jesi. Moram da kažem da je mnogo više žara sa Matorine stane bilo prema MC Alex nego s tobom. Neverovatno mi je da posle onakve čestitke i onakve tvoje reakcije, jako brzo pređeš preko toga i vratiš se na početak. Ispravnije bi mi bilo da čak i kažeš: ''Je*iga kevo, zaljubila sam se''. Ovako sediš na dve stolice i povređuješ obe strane. Moram da kažem da je istina da smo spavali, ali nikada to ne bih izneo da te ne bih degradirao kao devojku - rekao je Mateja, pa se osvrnuo na Matoru:

- Mi smo super, drugari smo. Neću da dužim, poslaću Draganu da ponese čestitku i porazmisli malo - rekao je Mateja.

Autor: N.Panić