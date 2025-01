Preokret: Gastoz ipak pokušao da se opravda od dranja na Anđelu, priznao koji je srž njihovog problema! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je počela emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su imali prilike da pogledaju Gastoza koji je prekoreo Anđelu zbog njenog igranja. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi prokomentarisala ovaj klip.

- Zadnjih mesec dana komentarišem da sam totalno na njenoj strani. Mislim da je njen tata došao da Gastozu skrene pažnju da se ne igra sa njom, zamisli on joj kaže: ''Odvratna si, gadiš mi se'', a onda on mene komentariše. Ja sam uvek na njenoj strani i Anđelu on ponižava konstantno - rekla je Ena.

- Sram te bilo, ti koja udaraš Peji na govornu manu - rekao je Gastoz.

- Baš se pitamo što je nisu pozdravili tvoji drugari - rekao je Peja.

- Vidim da sam bio malo grublji prema Anđeli, ali je ona mene isprovocirala tim ponašanjem - rekao je Gastoz.

- Vaša veza zbog ovoga i opstaje. Anđela je devojka koja podleže manipulacijama, a ti baš ne znaš da vodiš priču. Nadam se da ćeš priznati da ovu devojku ne možeš da gledaš očima - rekao je Ivan.

- Ovo prijateljstvo Ene i Ivana me fascinira. Nadam se da će Ena i njemu da izleči tikove kao što je svom dečku. Sram vas bilo. Vidi se da sam bio mali grublji, ali boli me ku*ac, to je moja devojka i moram da joj skrenem pažnju. Možda ovako izgleda agresivno, ali kad vidim da moja devojka malo aleluja, ja ću uvek da ti skrenem pažnju - rekao je Gastoz.

- Devojka se provodi, a ti joj zameraš - rekla je Ena.

- O tvom provodu se priča već četiri meseca, zato ja ne želim da se o njenom priča - rekao je Gastoz.

- Vidim da moje igranje ne smeta nikome, a izgleda da je on istripovao da sam gledala u nekog drugog. Mi smo pričali i naš odnos je super - rekla je Anđela.

- Anđela dozvoljavaš da te lik ponižava, vređa i omalovažava. Ista si kao u ''Zadruzi 6'', ja ne znam

