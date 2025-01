Šok: Anđela priznala da više ne voli Gastoza, on potpuno razočaran otkrio razlog njihovog raskida! (VIDEO)

Neočekivano!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz su naredni gostovali u ''Radio Amneziji'' gde su otkrili zašto je i kako je došlo do raskida.

- Ima mnogo monotonih i ružnih stvari nego onih lepih. Meni to nije odnos, meni je to izdržvanje kazne. Dva smo sveta različita, ali tu je imala neka čar i stvarno je bila lepa priča. Vidim da će ovde samo problem da bude, zbog toga ću biti onaj gori lik i zaustaviću na vreme. Ne mogu više da se ustručavam, imao sam tu čast da upoznam njenog oca - rekao je Gastoz, ali ga je Anđela prekinula:

- Nažalost - rekla je Anđela.

- Bože me sačuvaj. Došlo je do toga da ja ne želim da nastavim odnos za koji ne želim da eskalira. Bolje je i pametnije, ali surovije - rekao je Gastoz.

- Da li postoji šansa da odmorite i da se pomirite? - upitao je Munja.

- Ona je takva, ja sam ovakav. Meni je to nespoojivo i ne mogu da se borim sa tim - rekao je Gastoz.

- Slažem se s njim, sve je u pravu. Razočarao me zato što me baš očarao, druga stvar je da mogu da ga zamerim što me ubeđivao kad je bila priprema za raskid, ja sam ga pitala: ''Zašto te stalno nerviram?'', kao da sve što ja uradim njega nervira. Pitala sam ga da li ovo ljudi loše vide ili šta je problem. Svaki muškrac ti na početku ti prodaje bajke, smatram da se ohladio. Ja ovu iskrenost cenim, ali nije potpuno iskren. Smatram da sam se ohladio, ispao je neiskren, ali dobro Bože moj. Ja više s njim nemam potrebu da pričam nasamo, ja više nemam emociju prema njemu i mene je prošlo poslednjih petnaest dana - rekla je Anđela.

- Zašto mi mislimo da ti ne pričaš istinu, a da on priča? - upitao je Munja.

- Razočarana sam jer sam idealizovala u svojoj glavi neke stvari. Ja nisam povređena, samo sam razočarana. Mene su neke emocije prošle - rekla je Anđela.

- Nije svesna da treba da mi bude zahvalna za neke stvari, ali ovoliko gunđanje odjednom, to je tako iritantno. Odjednom sve, mi uličari kažemo: Se*atorka klasična - rekao je Gastoz.

- Dolazimo na to da sam ja njemu iritantna, sve super i sve stoji, samo smatram da je mogao da bude iskren. Više volim da me zaboli odmah istina, nego laž koja se razvlači. Verovatno ću u junu, julu biti u fazonu šta mi je trebalo da budem u vezi. Okej, lepo iskustvo, nisam se degradirala niti ću u narednom periodu - rekla je Anđela.

- Ono što me ohladilo kod nje, to je ova njena jezičina koja može da ohladi lavu, a ne čoveka. Mogao sam da trpim da me tretira kao malu pi*etinu, ali ovo stvarno ne mogu. Ja sam fleksibilan i spotan sam, a ona nije ni s od spontanosti. Možda će loše da zvuči, ali naš celokupan odnos je meni bio lep, ali sada ne vidim potrebu da nešto nadograđujemo jer vidim da više nema smisla. Mora da bude iskrena, mnogo toga sam hteo da ti kažem u rehabu, ali nisam - rekao je Gastoz.

- Nemam vremena stvarno više, želim da vreme provedem na lepe trenutke, a ne na nebitne trenutke. Ja sam to presekla u svojoj glavi više, nemam potrebu da razgovaram sa njim. I da čujem nešto novo, neće promeniti stvari u mojoj glavi - rekla je Anđela.

Autor: N.P.