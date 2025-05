Žestok početak!

U toku je još jedna anketa, a Veliki šef zadao je takmičarima da glasaju za osobu koja najviše iritira. Ovonedeljni vođa Jovan Pejić Peja dao je reč Marku Stefanoviću.

- Za mene je ovo lako Uroš Stanić na prvom mestu. Drugo mesto zamenim Jordanka Denčić. Na mestu broj tri će mi biti Dačo, a ti kažeš kako je tebe neko prvi uvredio. Okrenuo si leđa drugarici kad je ušla Milica - rekao je on.

- Mene iritira 70% kuće, ali na prvo mesto ću da navedem Sanju Grujić. Ona me najviše iritira svojim postojanjem, povraća mi se kad je vidim. Njen izgled, kletve, kad priča o Marku, kad se pravda da nešto nije rekla, a rekla je. Iritira me sve vezano za Sanju. Ona je meni u petoj sezoni bila jako interesantna, ali mislim da je ovo njen fijasko. Drugo mesto Aneli koja mi svakog dana dobacuje u prolazu. Danas mi je dobacivao da sam patuljak. Ona mene konstantno vređa i priča da će mom tati biti potrebno kasno osiguranje - pričao je Dačo.

- Prva osoba koju ću navesti je Sofija, ona me iritira od samog početka i njene laži. Iritira me njeno izigravanje žrtve, promenila je 20 priča o svom postojanju, zanimanju i momcima. Rekla je da ima dečka Dejana, pa kad smo shvatili da je Atmir promenila je 20 priča. Demantovala je sebe milion puta i u spoljnom svetu će i to sve da bi se oprala od priče. Ti ćeš na kraju biti Miralda koja je prodavala picu u pekari, a ne animir dama koja je igrala oko šipke u Tetovu. Prvo si se pravdala da si tražila kupaće kostima, a onda su to bili kostimi za šipku. Predstavljaš se kao misica, a obična si rugoba i imaš glavu kao Brendon. Ti i Terza ste meni pojednako krivi, a ti nemaš emocije. Ja sam te savetovao da odeš umesto Karića u vešeraj i da se opereš u veš mašini. Druga osoba je Aneli, ja sam njoj predao srce na dlanu, branio sam je i zastupao, a vratila me je tako što mi je zabila nož u leđa. Groktala mi je dok sam prolazio jer sam imao 25 kilograma viška. Iritantno mi je njeno bitisanje i njeno alkoholisano stanje. Krivo mi je što je sebe dovela u stanje da je postala laka devojka koja širi noge utorkom. Karić mi je jako iritantan i iritanrno mi je njevovo moralisanje. Iritano mi je što Anđeli i Gastoz zamera mnoge stvari, a imao je gore veze od njih. Iritantno mi je što ne komentariše sve podjednako - dodao je Uroš.

Autor: A. Nikolić