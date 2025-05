Žestok početak!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje za Stefana Karića.,

- Zašto misliš da bi Anđela sa tobom išla na ručak posle uvreda koje si joj uputio? - glasilo je pitanje.

- Bilo je isključivo provokacija ušućena ka Urošu, inače ne smatram da bi išla sa mnom, niti da treba. Treba da ostanemo korektni, ali posle svega što smo doživeli i proživeli. Ja možda nekad malo preteram, moje mišljenje možda utiče na njeno raspoloženje, ali da imam mržnju ne. Ona ima opravdano zbog mog mišljenja i mog oca koji ne znam šta iznosi napolju. Na meni će biti samo da joj se izvinim ako joj je upućivao uvrede - govorio je Karić.

- Naravno da ne postoji prostor za ručak - rekla je Anđela.

- Ja sam glavna vadilica. Smatram da to nije provokacija za mene. On se kladio u 100 evra, a pre toga je Dači rekao da će Anđela da mu se izvini čim izađu. On je ubeđen da će Anđela da mu se javi i ubeđen je da će da idu na ručak - komentarisao je Uroš.

- Nikad nisam odgovarao na komentare ispod slike, tako da ću i ovaj samo da lajkujem - rekao je Karić.

- To možeš i Gastozu da kažeš pošto si mu bio vadilica kad je bila Sofija - govorio je Bebica.

- Pa to je i govorio - rekla je Anđela.

- Uvlači se Kariću - poručio je Stanić.

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Zašto si lažno spuštala loptu sa Gastozom i Anđelom, a onda si iskoristila priliku da ih zajedno sa elitarima napadneš na pretresu? Kažeš da se Gastoz skroz pogubio, da je ružan, da nema vrat dok si Anđelu nazvala pornićarkom i svinjaskom glavom? - glasilo je pitanje.

- Nisam rekla da ima svinjsku glavu, nego facu tužne sove. Ja ne mogu da se svađam na silu, kao što sam na debati bila inspirisana da se posvađam sa njom. Kad se desio konflikt odgovaralo mi je zbog svega što sam doživela zbog toga što je on pokušao da plasira, pa nije bio momenat da se svađam i razmišljala sam o problemima koje će da mi stvori. Nema šta da iznese, kao što je slagao za šest aftera. Brinulo me je samo jer bi njemu ljudi verovali jer je on Gastoz. Ona nije spustila loptu, pa je samo izašlo iz mene i rekla sam joj sve što sam imala - govorila je Ena Čolić.

- Promeniću iskaz ja sam biona Filipu, a Ena je spavala pored nas polu mrtva - dodao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ne tako davno si rekao da ako osetiš potrebu da flertuješ sa drugom devojkom šutnućeš Anđelu kao kantu. Danas kažeš da ćeš i koketirati i flertovati napolju i da Anđela to mora da prihvati - glasilo je pitanje.

- Rekle su mi Sandra, Milena i Anđela da sam glup i da ne umem da se izrazim. Rekle su mi da to ako hoću da izmam osmeh devojci koja radi u kafiću nije flertovanje, a ako je budem šutnuo čućete jer će odzvoniti. Način odnošenja prema ljudima kako sam ja želeo da predstavim, a nisam uspeo, videće da je sve to normalno, a kako predstavljaju da je koketiranje nešto što ne bih trebao. Ona će da vidi, neću da se krijem kao što nisam ni ovde i biće joj lakše da shvati kakav sam lik. Šutnuta biti neće - govorio je Gastoz.

- Ne zna da se izrazi, on svakoga pohvali, koketan. On je bezazlen, to sam shvatila. Ja dok to nisam shvatila svađali smo se stalno i mislila sam da nije normalan i da flertuje sa svima. On koketiranje i deljenje komplimenta smatra flertom. Ako je kao što sam videla ovde sa tim nemam problem. Prihvatila sam i okej sam sa tim - dodala je Anđela.

