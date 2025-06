Drama na samom početku: Ena precrtala Mimu za sva vremena, razdvajanje od Peje joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Žestok početak Igre istine!

U toku je "Igra istine" koju je započeo Stefan Karić, on je prvo postavio pitanje Milovanu Miniću kako bi saznao detalje njegovog razvoda, ali je on odbio da priča o tome jer nije dobio odobrenje.

- Kačavenda, prvih pet mesta po rasporedu - rekao je Milovan.

- Anđela, Gastoz, Aneli, Ena i Karić. Pitanje za Enu, šta se desilo sa prijateljstvom tebe i Mime, da li je realno da si ne nap*šila jer je poslala Peju u Odabrane? Sa kojim pravom određuješ sa kim će Peja da sedi ako kažete da niste u vezi? - pitala je Kačavenda.

- To je drugarstvo, samo sam rekla da mi se ne obraća. Mi nećemo da se mirimo, poenta je samo da ja ne mogu da spavam kad on nije tu. Mogla je da pošalje Teodoru i Bebicu zajedno, mogla je da navede da su škrti oni je sam sigurna da je joj je Peja više pružio nego njih dvoje. Nije morala ona kao drugarica da me razdvaja. Može da sedi sa kim hoće, ne interesuje me. Bitno je da je spojila Anđelu i Gastoza zbog rijalitija, ali je nas razdvojila - pričala je Ena.

- Ena je rekla da joj se ne obraćam. Ja sam ispoštovala zadatak, to je tako ispalo. Ja ne mogu da pošaljem tebe kad nikad nisi bila škrta, a za Peju to mogu da kažem - rekla je Mima.

- Nisam očekivala mene da pošalješ, ali ni njega - dodala je Čolićeva.

- Ja ne pričam ni sa kim koga sam poslala u Odabrane - pravdala se Mimas.

- Ni sa kim ne pričaš? Sedela si sa mnom, Lukom i Urošem, šta ćeš nam ti u Odabranima? - umešao se Ivan.

Autor: A. Nikolić