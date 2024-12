Muk u Beloj kući: Milovan i Aleksandra se rešetaju pitanjima, on pomenuo misteriju o njenoj tetovaži! (VIDEO)

Žestok početak "Igre istine"

U toku je "Igra istine". Prvo pitanje postavila je Aleksandra Nikolić Milovanu Mitiću.

- Sa kojom namerom si ovde došao i da li ti je cilj da mi se osvetiš? - pitala je Aleksandra.

- Nisam doašao da se svetim, nego da kažem svoju stranu priče jer si iznela neistine. Neka Aleksandra ispriča istinu o svojoj tetovaži na desnom prstu - rekao je on.

- Došao si da me raskrinkavaš? Imam ime bivšeg dečka i to je to. Milovane, zašto si odlučio da se razvedeš baš kad sam ja ušla? - odgovorila je ona.

- Hteo sam da te obradujem, kao što i jesi kad sam ti rekao da te čekam sa tvojom malom napolju. Ti i ja smo pričali kad sam te vozio u Beograd i rekao sam ti da neću više da ćutim - govorio je Milovan.

- Ti si rekla da je on hteo i pre - dodao je Đedović.

- Bilo je pre dve godine, ona je posvađana s vremenom. Sve moje sumnje su se obestinile. Ja sam kriv šta sam radio, meni si i ti kriva, ali to ne opravdava moje postupke prema mojoj porodici. Svako neka pliva u svojim g*vnima - rekao je Milovan.

- On tvrdi da mu je brak bio loš i da tu nije bilo emocija. Ovde nije uspelo, pa pegla kod žene - pričala je Nikolićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić