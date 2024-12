Raspalili paljbu: Gastoz potkačio Miljanu, Anđela jedva dočekala da se osveti Terzi i Munji! (VIDEO)

Žestok početak!

Takmčari "Elite" danas glasaju za takmičara koji gura nos gde mu nije mesto. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Ja ću Miljanu da stavim jer mislim da je debelo plaćena da gura nos u tuša posla. Druga osoba je Dača. Sa Đedovićem imam teme o Španiji, Valenciji, Ceci i nemam sa njim odnos kao vi. Miljana da je napolju ne bi gurala nos, ali ovde isto ne bi, ali radi to... Zašto? Prvo je definitivno Miljana. Drugo je Dača. Treće mesto definitivno je Uroš Stanić - govorio je Gastoz.

- Kod tebe ću da guram nos, tu će da mi bude mesto - poručio je Uroš.

Sledeća je glasala Anđela Đuričić.

- Broj jedan Ivan Marinković, otkad sam došla uvek se meša i nije mu bitno šta je. On samo čeka da se ljudi posvađaju da se on umeša. Kad su dobre relacije on gleda da se ugura negativnom. Druga osoba može da bude Dača, ali i ne mora da bude. Druga osoba može da bude Munja, Terza i Korda, oni imaju monopol u svojim rukama, ali ruke guraju gde im nije mesto jer kradu.

