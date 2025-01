Gastoz ju je poremetio, pogodio je cilj: Karić osudio Ivanovo ponižavanje Milovana, Luka raspalio paljbu po Aleks! (VIDEO)

Žestok početak emisije!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću, kako bi komentarisao raskid Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić, ali i način na koji su pokušali da ponize Milovana Minića.

- Ovaj klip je meni izgledao katastrofalno, ismevaš čoveka sa kojim si bila četiri godine. Pričali smo da li je bila iz interesa ili ne, a onda priča o materijalnim stvarima. Sad sve pada u vodu što je rekla da nije uzela 100.000 evra. Katastrofa mi je da se posle svega podsmevaš, Ivana znamo, pa se nismo iznenadili tim pričama. Nisam ja mislio da će on stvarno da ima tezgu, ali izjava je katastrofa i nije momenat za sprdnju. Ovaj čovek je bio korektan i nije ga uvredio. On nije ušao ovde kao Milica, kao što je napala Sofiju - govorila je on.

- To je bila šala, šalim se kao što se šale svi - dodao je Ivan.

- Ja sam i rekao da smo od njega očekivali, to mi je od njega ništa novo. Rekao joj je da će da bude Beograđanka, pa se vratimo na Jelenu koja je to htela. Njegova svaka rečenica ima nameru i isplanirana je. Nju je danas Gastoz poremetio, bio je direktan i pogodio je u cilj. Da li si video kako je reagovala kad je Milovan rekao da je nisi probudio? - nastavio je Stefan.

- Čuo sam, ali ispod rijaliti časti mi je da komentarišem te upadice na koje može samo ona da reaguje jer je nesnađena - rekao je Ivan.

- Opet aludira da je glupa. Ivan je imao pogrešan pristup Aleksandri kad je Milovan ušao, koliko god da je mislio da je inteligentan. Ona je njemu zezanje, a ne žena koja je došla da zaradi za svoje dete - ubacio se Gastoz.

- Ja sam njemu minimalno vratio kako umem. Subjektivan sam kad je ona u pitanju. Aleksandra je rekla da bi volela da budu Slađa i Milovan zajedno, pa smo nastavili da se šalimo. Mi smo sinoć videli da njih dvoje sede i pričaju, kao da se muvaju. Ja imam pravo da se šalim - pravdao se Marinković.

- Hteo si kroz zaj*bancije da pokažeš koliki si ti - rekao je Stefan.

- Čovek je sj*bao celu priču koju je imao sa čovek koji joj je čuvao dete, ja ovo ne razumem - dodao je Gastoz.

- Ja sam drugačijeg viđenja, njoj ne verujem nijednu reč. Ona se igra sa emocijama od obojice. Ona je čekala da prođe "Elitovizija", videla je da nema nominacija, pa se pomirila sa Ivanom. Ona od samog početka zna da mi nismo za Ivana i da imamo loše mišljenje, tako da Gastozove reči ne mogu da je poremete. Mi smo je svi kudili. Sutra su "Nominacije" i zato je napravila distancu, da bi joj svi rekli: "Bravo, ovo je pravi izbor" - pričao je Luka.

- Ti si rekao grubo, ja se slažem. Možda su se i dogovorili da kažu da nisu zajedno - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić