Izgleda da smo dokazali da... Anđela otkrila zašto takmičari svaku noć ispiraju usta njom i Gastozom! (VIDEO)

Zapušila im usta!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Ena zbog čega si se iznervirala? - upitala je Ana.

- Ma ne nego oni svi pričaju o meni i posle kad ja kažem nešto za njih, onda sam ja loša. Ivana ne mogu da svarim jer je on jedan ljigavac i ne mogu da ga smislim. On je mene na reklamama jurio po studiju i provocirao, odvratan je i gadi mi se. Ne mogu da verujem da neko može da podrži Ivana. Hvala Peji što me podržao i što me smirio kada sam htela da odem - rekla je Ena.

- Ovde Miloš iz Zemuna. Hteo bih da pozdravim sve u studiju, ali pogotovo otkriće godine Enu Čolić, koja je jedna dostojanstvena lepotica i slatka umiljata devojčica. Mnogo mi se sviđa kod nje što je tako divna - rekao je Miloš.

- Hvala na lepim rečima - rekla je Ena.

- Gledao sam neke tvoje izjave da ti je bitno da budeš lepa, ali to govori malo više o tvojoj ličnosti. Nije sve u izgledu, već u drugim stvarima koje ti imaš, a ne pokazuješ - rekao je Miloš.

- Moram da primetim da ste mi vi bili svaku emisiju tema i zbog čega toliko ljude govore o Anđeli i Gastozu? - upitala je Ana.

- Sve to ima svoje, ali mi platimo goste po 50 evra da svaku emisiju pričaju o nama - rekao je Gastoz.

- Konstantno smo im mi tema, ali još jednom su opravdana naša mesta očigledno - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

