Ti bi svaku i to je činjenica: Anđela ponovo zapenila na Gastoza, isprozivala ga zbog njegove sklonosti ka švalerisanju! (VIDEO)

Zapušila mu usta!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz upali su ponovo u manju neprijatnost.

- Ti bi svaku, to si ti. Misliš da ja to ne znam? Ja stvarno to mislim o tebi od prvog dana - rekla je Anđela.

- Hvala Bogu pa me čitamo jedno drugom misli, plakala bi tri dana - rekao je Gastoz.

- Plačem već tri dana, ne znam treba li još tri. Ja nikad nisam imala sliku da si ti nevini dečačić, kom se diže samo na mene. Ti bi svaku i to je činjenica. Da li se trudiš oko mene? Da, ali to ne menja moje mišljenje. Ti bi i Božu opalio - kazala je Anđela.

Autor: Iva Stanković