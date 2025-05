Žestok početak!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Mileni Kačavendni.

- Sanja je po meni pokazala sve ono što nisam mogla da zamislim otkako je ušla. Broj dva je Slađa, znamo se iz prethodne sezone i imala sam drugačije mišljenje o njoj. Krenula je oštro, a onda je pokazala da je jedna od učesnica koja radi sve najgore što jedna žena može u tim godinama da radi - govorila je Milena.

- Neću da ti p*šim k*rac, žao mi je - vikala je Slađa.

- Broj tri osoba koja se promenila je Korda. Imala sam drugačije mišljenje, imala sam i poštovanje zbog načina na koji je govorio o odnosu sa Anom i njenom porodicom. Mi ovde slušamo o procentima, emisijama, pa smo videli da mu nije jedini cilj da podrži svoju partnerku koja je došla da zaradi novac za oca koji je tad bio još uvek živ - govorila je Kačavenda.

- Prva osoba je Ena. Njeno ponašanje je iz dana u dan sve loše, u početku je bila kulturna, umerena i smirena. Ona ne bira sredstvo da dođe do cilaj, vređa ljude na konto fizičkog izgleda. Ona je postala utorak devojka, koja je očigledno zavisnica od alkohola. Ona je otišla toliko daleko da je pila asepsol. Jedna majka ne treba ovako da se bruka. Videli smo kako je moralisala na početku i govorila da neće da ima s*ksualne odnose, a ona razvaljuje krevete, njen dečko u nju završava, šamara ga, vređa mu majku, cinkari ga. Ona je doživela moralno posrnuće. Ona spušta loptu sa Lukom, spušta loptu sa Gastozom... Mogu još mnogo da kažem, ali rekao sam koliko je to dno dna. Broj dva je Aneli, ona od početka do sad je sve ogavnija i kad mislim da ne može gore može. Nisam podržavao njemu vezu sa Matijevićem i na kraju sam ispao u pravu. Ona je dozvolila da bude kombinacija, da se meša u odnose, da bude alkoholičarka, upadala je u kante, najstrašnije vređa partnere, ova sezone psuje i decu, majke i očeve. Marko Stefanović broj tri . Bio je fin mladić sa kodeksima, imao je mirnu glavu i nije ispoljavao agresiju. Smatram da je pokazao da nije muškarac, da nea kodekse, da je ženomrzac, vređa porodice i majke i govori najmorbidnije stvari - govorio je on.

Autor: A. Nikolić