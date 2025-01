Rat! Kristijan Golubović optužio Lakića da voli muškarce, usledio njegov šok odgovor! (VIDEO)

Neočekivano!

Kristijan Golubović dao je sud o Nikoli Lakić kao gazdi, te je tom prilikom istakao da je je ubeđen da je Lakić homoseksualac.

- Ovo je jedno takvo pseto, hvala Bogu da je otišao kući. On je neko ko se boji miševa, ja sam to video. On ima takve gadosti koje je radio ovde, da je to odvratno. Ja sam prosto šokiran šta sam gledao - rekao je Kristijan, pa se osvrnuo na Lakića kao gazdu:

- On je jedan ober licemer i prevarant. Njegova faca je poslednja tri dana kao da je umro neko. Nemam nikakvo mišljenje jer kad je došao Marko, ja sam rekao: ''On kad ispadne, on će postaviti Lakića za vođu jer se zaljubio u njega''. Drugačiji pristup vidite kada ja pričam sa nekim muškarcem i kad neko drugi priča - rekao je Kristijan.

- Ne znam zašto on deklariše svakog dečka kao da je gej, ali dobro. Njegov izbor, mene to ne zanima, bolje da se zapitamo da li je on gej - rekao je Lakić.

Autor: N.P.