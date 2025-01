Šok: Ivanija osula drvlje i kamenje po Anđeli, Gastoz brže-bolje skočio da je brani! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, a reč je dobila Ivanija Bajić kako bi prokomentarisala raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Koliko vidim Gastoz uopšte ne podnosi Anđelu. Njega privlači samo njen izgled i to je to, njene osobine i to ne može da toleriše - rekla je Ivanija.

- Hoćeš da se malo podružimo ti i ja? - upitao je Gastoz.

- Ne želim, ružan si i nisi moj tip - rekla je Ivanija.

- Ti od starta imaš pik na Anđelu, ona je tebi idol - rekao je Gastoz.

- Koja je razlika između mene i tebe, ako imamo isto mišljenje? Vi se svađate oko čokolade, piva, vina - rekla je Ivanija.

- Mala, nemoj da se preselim u Pab. Sad sam singl - rekao je Gastoz.

- Ti si deset riba muvao, jedino je Anđela pala na tebe - rekla je Ivanija.

- Smatram da su oni istih karaktera, mislim da je prelomna tačka pucanja bila na žurki. Oni ako se pomire, mislim da bi to bilo na silu - rekao je Mateja.

Autor: N.P.