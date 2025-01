Šok!

Ena Čolić požalila se Dragani Stojančević jer je Jovan Pejić Peja priznao Bakiju B3-u da je bio intiman sa njom.

- Eto, on je sad rekao svem, ispada da mu je to bio teret i da me je štedeo zbog toga. Strašno - kazala je Ena.

- Ispada da ja imam veće kodekse od njega, jer sam kao tvoja drugarica se sklonila i nemamo komunikaciju, a on odaje vaše stvari intimne - dodala je Dragana.

Autor: S.Z.