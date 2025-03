ON JE SANJINO KUČENCE: Ena osula drvlje i kamenje po Marku, pa iznela ŠOKANTNE pretpostavke na njegov račun! (VIDEO)

Šok!

Naredna sagovornica voditeljskog para Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza bila je Ena Čolić, koja je progovorila o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući,

- Kakav je Pejin i tvoj odnos? - upitao je Terza.

- Odličan, sjajan - odgovorila je Ena.

- Juče si se posvađala sa Markom. Kakvo mišljenje imaš o njemu? - upitao je Terza.

- Rekla sa sve već i dok sam bila vođa. Identično mi je mišljenje o Marku i Sanji. Smatram da je veoma agresivan. Svakome po kući on je*e mater po kući. Ne želim da ćutim nikome. Ja sam čula da me Marko ogovara ovde po ćoškovima, što me veoma iritira. Sada tek uviđam šta zapravo misli o meni on. Marko je Sanjino kučence. On umišlja da je bitan, ali to nije. Međutim, svi znamo kakve stvari je sve izgovarao svojoj devojci. Može svako da misli i da Marko nasilan prema Sanji napolju. Ovde nisam imala neku potrebu do sada da ga vređam, ali juče je bio veoma bezobrazan tokom igrice i naravno da nisam imala nikakvu potrebu da se raspravljam sa njim. Moram samo i da kažem da tvrdim da je Sanja ispijala pićenca sa gostima po klubovima i da zna devojke koje su to radile. Sofija ne laže govori istinu, to je činjenica - kazala je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.