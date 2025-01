Aleksandri popustile kočnice: Otkrila sve prljavštine koje joj je Milovan pričao o svojoj ženi, usledio njegov šok odgovor! (VIDEO)

Progovorila!

U toku je još jedna ''Igra istine'' u Eliti, a sada je reč dobio Marko Đedović koji je dao svoj sud o Milovanu Miniću i Aleksandri Nikolić.

- Aleksandra, meni si u jednom trenutku rekla: ''Milovan mi je pljuvao stalno ženu, a ovde je hvali'', deluje kao da ti štediš njega, zato te sada ovo pitam - rekao je Đedović.

- On je toliko izneo i ocrnio me da ne može gore, ja nemam energije i živaca da se natežem. Ponekad ne ćutim, pričao mi je razne priče. Ja sam stvarno verovala da je to istina. Kada ode kući, ja pomislim da je nemoguće da četiri godine žive zajedno i da nemaju ništa, ali on mene toliko ubedi u to da ja više ni ne pomišljam. Pričao mi je da je žena luda, frigidna, da on nju nikako ne voli i da se oni ne ljube i ne komuniciraju. On meni kaže da je hteo da se razvede, ali kao nije jer je žena pokušala da se ubije - rekla je Aleks.

- Kako imaš obraza da ti pričaš o njoj? Smećarko jedna, sve ćeš na sudu sa njom da rešavaš. Ti pričaš nekome o depresiji, nisi mogla po deset dana iz kreveta da ustaneš. Ne mogu da verujem da te nije sramota da pominješ ženu koju je izmislila svet i moral za tebe - rekao je Milovan.

- Pokazivao mi je gole slike svoje žene - rekla je Aleks.

- Ja gole slike nemam od svoje žene, petnaest godina ranije je nastala ta slika kad smo mi bili u vezi. Ona priča da sam ja pokazivao slike moje žene, a ona za 300 evra šalje live snimke svoje - rekao je Milovan.

- Da li je istina da si rekao: ''Nikada nisam imao sa ženom 17 godina ono što sam sa tobom za 4 godine?'' - upitala je Aleksandra.

- Naravno da nije istina, moja žena je izmislila svet za tebe - rekao je Milovan.

- Go*no jedno, videćeš - rekla je Aleksandra.

- Tek ću da te gazim, idem do kraja. Uroše da li si ikada imao dodirnih tačaka sa ovako moralnom ženom kao što je Aleksandra? - rekao je Milovan.

- Ja imam tri drugarice koje rade u Orijentalu u Tetovu. Jednu od njih tri sam pitao da li želi da je ubacim u Elitu, a ona je rekla: ''Ma šta da me ubaciš da budem ku*va kojoj je Albanac napravio dete i da budem žrtva''. Smatram da ste devojke kao što je Aleks, da vi niste loše devojke dok ne krenete da folirate i lažete. Do juče je taj njen bivši Uroš bio najveći nasilnik i bolesnik u životu, a sada je on najbolji na svetu - rekao je Uroš.

Autor: N.P.