ŠOK! Aleksandra otkrila da ima ujaka koji je u zatvoru 25 godina, Milovan joj obećao da će sve izneti sve o njoj! (VIDEO)

Nema kraja sa prljavim vešom!

U toku je ''Igra istine''. Sledeće pitanje postavio je Milovan Minić.

- Pitanje za Aleksandru. Kako bi se Nikolica snašao u rijalitiju? Znaš ti ko je on - pitao je Milovan.

- To je moj ujak. On je zatvorenik trenutno, tako da ne znam kako bi mogao da uđe ovde. Imala sam pet godina, kad je izašao tamo i nisam kriva ni za šta. Pretio je da će nas sve rešiti. Za mene je on moj ujak i žao mi je njegove sudbine. Ne mogu da verujem da pominješ mog ujaka koji je u zatvoru 25 godina -rekla je Aleksandra.

- Nisam rekao ništa, ti si sve ispričala. Pričala si o mom ocu, ali slobodno. Ja ću sve tek pričati, nećeš me stopirati - rekao je Milovan.

- Da mi je neko rekao da ću doći do ovoga, ne bih mu verovala. Ja moram da se čuvam za svoje dete, ti ako nemaš šta da izgubiš, onda okej. Eto, ti si bii oženjen i varao si - kazala je Aleksandra.

- A ti si k*rva - odbrusio je Milovan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković