Aneli ostala u potpunom šoku: Saznala za sve bljuvotine koje je Bajo nanizao na njen račun, pa ostala bez Lukine zaštite! (VIDEO)

Ostavio je na cedilu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Hipotetički da je Lukin otac izjavio da rodiš devet sinova da te nikad ne bi prihvatio i da se džabe trudiš da uđeš u familiju Vujović, kako bi reagovala? - glasilo je pitanje.

- To ide na njegov obraz, nije mi nimalo lepo što spominje decu uopšte. To mi je baš ružno što je izjavio jer ako išta može da te spoji s nekim, to je dete - rekla je Aneli.

- Šta priča ova žena? Je l' tebe dete spojilo sa Asminom ili ne? Dete je plod ljubavi, a ne kako je već nastalo - rekao je Gastoz.

- On priča kao da ja na silu želim da budem u porodici Vujović, ali ja to ne želim. Niti ću ja pokušavati da budem u porodici Vujoviću u kojoj neću biti prihvaćena i on priča o sebi. Ja ću biti s Lukom - rekla je Aneli.

- Meni to nije pojmljivo, ne mogu da dođem sebi da on to radi i priča. Ja nikada nisam živeo na njegovoj kašici, nek ti kažu to moj brat i mama. Ja ne znam da li sam zaslužio da mi ovako vraća, ali dobro. Videću sve kada izađem, a on nikada nije upravljao mojim životom i ne može. On čovek nije ni znao da koristi Instagram, ja sam mu pokazivao - rekao je Luka.

- Luki je bitno da li on priča da ima stan ili nema. Ne mogu da verujem da on ćuti na ove priče o meni - rekla je Aneli.

- Ja ne želim da se zameram svojoj porodici, ne znam zbog čega tako misli. Ja nikada ne bih išao protiv svoje porodice i to je to - rekao je Luka.

- Šta se ova pravi luda? Okrenuo čovek par brojeva i saznao sve o njoj - rekao je Gastoz.

- Šta sam to? Kakva sam ja, o čemu ovaj dečko priča? - upitala je Aneli.

- Odnos im je bio jako loš, ona ga sve vreme ponižava. Šta tražite ovde neke jednačine? - upitao je Mateja.

Autor: N.Panić