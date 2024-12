Stiže prava zima: Hladno, tmurno i vetrovito - TEMPERATURA PADA

U Srbiji u petak ujutro tmurno i hladno, u većini predela uz maglu i mraz.

Tokom dana na severu će biti tmurno i hladno, a u ostalim predelima promenljivo oblačno, u južnim i istočnim predelima i potpuno vedro. Jugoistočni vetar biće u pojačanju. Jutarnja temperatura od -5 do 0°C, na istoku Srbije do 2°C, maksimalna dnevna od 3°C u Vojvodini do 9°C na jugu i istoku Srbije.

U Beogradu u petak ujutro tmurno i hladno, uz maglu i mraz. Tokom dana promenljivo oblačno, u delovima grada uz duže zadržavanje magle i tmurnog vremena. Jugoistočni vetar biće u pojačanju. Jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 5°C.

Autor: Snežana Milovanov