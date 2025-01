Temperaturni šok! Nakon temperatura u minusu, danas u plusu i to za čak 17 stepeni

U Srbiji u nedelju ujutro hladno vreme, u dolinama i kotlinama uz maglu, a ponegde se očekuje i slab mraz.

Tokom dana očekuje se umereno naoblačenje, a više oblačnosti očekuje se posle podne.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak. Jutarnja temperatura od -2 do 5°C, maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni.

U Negotinskoj Krajini očekuje hladnije, temperatura do 9°C. U toku večeri razvedravanje, pa se tokom noći očekuje vedro.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u nedelju umereno oblačno.

Uveče smanjenje oblačnosti, pa se tokom noći očekuje vedro.

Duvaće umeren do pojačan jugoistočni veta. Jutarnja temperatura 5°C, maksimalna dnevna 15°C.

Autor: Aleksandra Aras