Danas smena sunca i oblaka! Temperatura do 22 stepena: Evo kada se očekuju i pljuskovi!

U Srbiji u nedelju ujutro vedro i hladno vreme, u dolinama i kotlinama i sa maglom, dok se oblačnije očekuje na severozapadu.

Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno i toplije, sredinom dana i posle podne povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Na jugu i jugoistoku ostaće suvo. Duvaće umeren do pojačan, u Vojvodini i jak zapadni i jugozapadni vetar, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 1 na jugu do 9 na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 22°C.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u nedelju ujutro vedro i hladno. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno i toplije, sredinom dana i posle podne povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće umeren do pojačan, u Vojvodini i jak zapadni i jugozapadni vetar, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura 9°C, maksimalna dnevna 21°C.

