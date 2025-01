MAGLOVITO JUTRO! Tokom dana sunčano i toplije: Temperatura do 15 stepeni, pa PREOKRET: Poznat TAČAN DATUM kada će pasti sneg

U Srbiji u subotu ujutro hladno i maglovito, uz slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području u pojačanju.

Jutarnja temperatura od -2 do 2, a maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni.

U Beogradu u subotu ujutro hladno, u delovima grada i maglovito.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, tokom dana u pojačanju. Jutarnja temperatura 1, a maksimalna dnevna 13 stepeni.

Tokom vikenda, u ponedeljak i utorak u Srbiji će biti pretežno sunčano i uglavnom toplo vreme za ovo doba godine, a nakon prolaznog naoblačenja u sredu temperatura će početi postepeno da pada i prema najavi meteorologa Ivana Ristića, početkom februara moguć je povratak zime.

Detaljna vremenska prognoza do kraja januara

Prvog dana vikenda moguća je niska oblačnost i magla koja bi mogla da se zadrži tokom prepodneva, ali će u toku dana biti uglavnom sunčano. Jutarnje temperature biti oko 0 do 4-5 stepeni, a najviše dnevne oko 15, 17, lokalno i više stepeni.

- Od juče ciklon sa Azora, poznat i kao “winter killer” (ubica zime) postepeno podiže temperaturu vazduha i očekujem da do kraja januara u Srbiji bude natprosečno toplo za ovo doba godine sa temperaturama do oko 20 stepeni – kaže Ristić.

U nedelju se očekuje miks oblačnog i sunčanog vremena. Jak vetar očekuje se u Banatu i Podunavlju, u njegovom donjem delu, a temperature vazduha će biti još viša, do 17 stepeni.

Od ponedeljka još toplije

U ponedeljak se očekuje dalji porast temperature vazduha, od 15 do 18-19 stepeni Celzijusa. Jutarnje temperature će biti oko 6-7 stepeni. Povremeno jak vetar I dalje će duvati u košavskom području.

U utorak toplo, temperature će biti iznad proseka za treću dekadu januara i Ristić kaže da će u planinskim predelima zbog toga početi postepeno da se otapa sneg.

U Beogradu će minimalna jutarnja temperature biti -1, a maksimalna dnevna 18 stepeni Celzijusa.

Naoblačenje sa kišom, pad temperature i arktički vazduh

- Od srede, 29. januara, i u četvrtak, imaćemo prolazna naoblačenja sa kišom, ali i postepenim padom temperatura koje će se početkom februara, prema trenutnim prognozama, kretati između 6 i 10 stepeni Celzijusa – kaže Ivan Ristić.

Prema njegovim rečima, klasični modeli pokazuju da će u februaru temperature pasti na nivoe od 5 do 10 stepeni, što je još uvek iznad prosečnih temperatura, a veštačka inteligencija ne menja prognozu i najavljuje povratak zime.

- Početkom februara treba da se spoje azorski i sibirski anticiklon i vrate sneg i zimu u veći deo zemlje. Situacija u atmosferi zavisi od količine hladnog vazduha, jer ako ga bude dovoljno biće ponovo hladno. “Winter killer” je rasterao hladan arktički vazduh na sever i mogući su problemi da se sav hladan vazduh ponovo vrati. U tom period očekujem pad temperature na maksimalno do 10 stepeni u najtoplijem delu dana - kaže Ristić.

Zima se vraća 2. februara

I meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je period jakog uticaja Atlantika zbog čega ćemo bez zime biti barem do početka februara.

- Zahlađenje i povratak zime su mogući posle 2. februara, ali to je još daleko od sigurnog. Od subote do srede serija jakih ciklona će se premeštati preko zapadne, severne i dela središnje Evrope donoseći vrlo vetrovito i kišovito vreme, dok će na severu padati jak sneg. Preko našeg dela Evrope će se uspostoviti jugozapadno visinsko strujanje koje u toplim sektorima ciklona ka nama povlači topao, suptropski vazduh. Tih dana će preovlađivati malo do umereno oblačno i uglavnom suvo i znatno toplije od proseka za ovaj deo godine. Noći će, osim na planinama, biti bez mraza dok će se dnevni maksimumi kretati od 8 do 13, ponegde i oko 16 stepeni Celzijusa – kaže Čubrilo.

Velika količina hladnog vazduha spaja anticiklone

Dodaje da bi oko 30. januara Atlantik trebao da uspori i da će se jaki cikloni proredili što bi moglo omogućiti azorskim anticiklonu da se pruži dalje na sever i možda spoji sa ogrankom sibirskog anticiklona.

- U slučaju toga, naš deo Evrope bi se našao na istočnoj, hladnoj, periferiji tog anticiklona i ka nama bi sa sa istoka krenuo hladan vazduh. To je tek jedna od mogućnosti i sve će zavisiti od količine hladnog vazduha koja će se inicijalno spustiti ka nama. Ona mora da bude dovoljno velika da bi se ta dva anticiklona stabilizovala i spojila-zaključuje Čubrilo.

Autor: Jovana Nerić