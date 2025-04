JUTRO SVEŽE, DAN TOPLIJI: Od danas kreću prijatnije temperature, kiše nema ni na vidiku!

U utorak jutro sveže i ponegde maglovito, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u ponedeljak. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od 1°C U Leskovcu do 10°C U Beogradu i Vršcu, a maksimalna dnevna od 21°C do 24°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 8°C do 16°C.

Beograd: U utorak sunčano i malo toplije nego u ponedeljak. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 23°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 16°C.

Niš: U utorak sunčano i malo toplije nego u ponedeljak. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 23°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 12°C.

VOJVODINA: U utorak pretežno sunčano i malo toplije nego u ponedeljak. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 22°C do 23°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

Novi Sad: U utorak sunčano i malo toplije nego u ponedeljak. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna oko 22°C. Uveče vedro.

Temperatura u 22h 12°C.

Subotica; U utorak sunčano i malo toplije nego u ponedeljak. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna 22°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 12°C.

Vreme prekosutra: U sredu pretežno sunčano i toplije nego u utorak. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od 2°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 23°C do 25°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 10°C do 17°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U četvrtak, petak i subotu pretežno sunčano i sve toplije uz slab dnevni razvoj oblaka sa ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova u planinskim predelima tokom popodneva. Od nedelje nestabilnije vreme sa povremenim lokalnim pljuskovima i manjim padom temperature početkom iduće sedmice.

CRNA GORA: U utorak pretežno sunčano i toplije. Maksimalna temperatura od 20°C do 26°C. CG naredni dani: Od srede do nedelje pretežno sunčano i sve toplije. U petak i za vikend na jugu Crne Gore do 30°C. Od nedelje lokalni razvoj oblaka na severu Crne Gore sa pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova.

Autor: D.B.