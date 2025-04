KAKAV POČETAK NEDELJE NAS OČEKUJE? Danas konačno bez kiše, ali ne u svim delovima Srbije! EVO GDE SE IPAK OČEKUJU PLJUSKOVI

U ponedeljak razvedravanje i pretežno sunčano vreme tokom dana. Nešto više oblaka biće na jugozapadu i jugu Srbije, a ujutru i u Banatu. Vetar umeren jugoistočni na severu Srbije, u južnom Banatu povremeno pojačan, a na zapadu i jugu Srbije slab istočni i severoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 19°C u Negotinu i Užicu do 23°C u Leskovcu. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 9°C do 15°C.



Beograd: U ponedeljak ujutru razvedravanje i pretežno sunčano vreme tokom dana. Vetar umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 22°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 15°C.

Autor: D.B.