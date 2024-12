DETALJNA PROGNOZA DO BOŽIĆA! I danas smo osvanuli uz minus, a evo kakvo vreme se očekuje do 7. januara! IZNENADIĆETE SE

U subotu ujutru mraz, a tokom dana suvo i promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Na severu Srbije nešto više sunčanih perioda i toplije nego na jugu. Vetar slab jugozapadni i zapadni na severu, a na jugu Srbije severni ili promenljiv.

Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C u Požegi do 1°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C na jugu Srbije do 6°C na severu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -4°C do 1°C.



Beograd: U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo i promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Vetar zapadni. Minimalna temperatura -1°C u centru grada, a maksimalna do 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 1°C.

Niš: U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo i pretežno oblačno sa malo sunčanih intervala. Vetar severni. Jutarnja temperatura -1°C, a maksimalna do 3°C. Uveče suvo.

Užički region: U subotu ujutru mraz i moguća magla, a tokom dana suvo i promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Vetar slab zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -3°C, a maksimalna od 2°C do 4°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i najviše -1°C.

VOJVODINA: U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab jugozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do -1°C, a maksimalna od 4°C do 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -2°C do 0°C.

Novi Sad: U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar jugozapadni ili promenljiv. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna do 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -1°C.

Subotica; U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna 6°C. Temperatura u 22h oko -1°C.

Vreme prekosutra: U nedelju ujutru mraz i magla, a tokom dana sunčani periodi i toplije nego u subotu, ali ne u svim krajevima. Naime, u Vojvodini i po kotlinama i dolinama reka, magla ili sumaglica se mogu zadržati veći deo dana uz hladnije vreme u tim oblastima. Na planinama vedro i toplije. Vetar slab južni i jugoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -1°C, a maksimalna od 3°C do 7°C, u oblastima sa maglom hladnije. Uveče suvo i magla u mnogim predelima. Temperatura u 22h od -4°C do 1°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U ponedeljak i utorak ujutru mraz i magla, a tokom dana porast temperature sa dužim sunčanim periodima, ali ne svuda. Postojaće oblasti sa dužim zadržavanjem magle, pre svega Vojvodina i kotline i doline reka, sa hladnijim vremenom u tim predelima. Na planinama vedro i toplije, pa će se formirati tkzv. Temperaturna inverzija. U Novogodišnjoj noći suvo, ponegde magla. Prva tri dana Nove godine suvo i porast temperature.

Autor: Dubravka Bošković