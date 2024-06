Spremite se i danas na pljuskove i grmljavinu! Novo nevreme preti Srbiji

U petak dnevni razvoj oblaka sa sunčanim periodima ali i dalje sa šansom za pojavu povremene kiše ili lokalnih pljuskova. Na severu zemlje uglavnom suvo, a u ostalim predelima sa mogućom povremenom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vremenska prognoza

Vetar slab jugoistočni ili promenljiv na severu zemlje, a u ostalim predelilma slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 19°C, a maksimalna od 25°C do 31°C. Uveče ređa pojava kiše i lokalnih pljuskova na zapadu i jugozapadu Srbije, a u ostalim krajevima pretežno suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

Beograd: U petak promenljvo oblačno i pretežno suvo sa sunčanim periodima i znatno manjom šansom za kišu povremeno ili pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 25°C.

Niš: U petak promenljiva oblačnost sa povremenom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severni ili promenljiv. Minimalna temperatura19°C, a maksimalna 28°C. Uveče pretežno suvo.

Užički region: U petak umerena do jaka oblačnost tokom većeg dela dana sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom ili kišom povremeno. Vetar severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 18°C, a maksimalna od 25°C do 26°C. Na Zlatiboru i Tari kiša ili pljuskovi sa grmljavinom i najviše do 23°C.

VOJVODINA: U petak tokom većeg dela dana promenljiva oblačnost i pretežno suvo sa sunčanim periodima i manjom šansom za slabu povremenu kišu ili poneki lokalni pljusak sa grmljavinom, uglavnom na jugu Banata. Biće malo toplije nego u četvrtak. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 17°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 24°C.

Novi Sad: U petak promenljvo oblačno i pretežno suvo sa dužim sunčanim periodima i znatno manjom šansom za povremenu slabu kišu. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.

Subotica: U petak promenljvo oblačno sa dužim sunčanim periodima i pretežno suvo sa znatno manjom šansom za povremenu slabu kišu. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna oko 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.

Vreme prekosutra: U subotu stabilizacija vremenskih prilika u svim predelima uz pretežno sunčano i vrlo toplo vreme. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 17°C do 21°C, a maksimalna od 31°C do 33°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 22°C do 26°C.

Autor: Dubravka Bošković