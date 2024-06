SRBIJA U CRVENOM! Gore meteoalarmi, pazite se jedne OPASNE POJAVE: Sunce će žestoko pržiti, a onda stiže totalni preokret!

Vreme će u Srbiji danas biti pretežno sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost i izolovanu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Maksimalne temperature do ponedeljka biće od 30 do 37 stepeni Celzijusa, a od utorka u manjem padu, najpre na severu i zapadu Srbije.

Sledeće sedmice očekuje nas i nestabilnije vreme u odnosu na dane vikenda, pa se ponovo očekuju lokalni pljuskovi i grmljavine i u ostalim regionima.

Svuda upaljeni meteoalarmi

Zbog visokih temperatura i danas je na snazi žuti meteoalarm što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - stoji u pojašnjenju RHMZ.

Visok UV indeks

UV indeksa ima više od 11. Do 2 je nizak i zelen, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast. Od 8 do 10 je vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

Kako je u petak najavio RHMZ UV indeksi crveni su danas, za kada je prema zvaničnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljena maksimalna temperatura od 36 i 37 stepeni, u celoj zemlji.

UV indeks za nedelju i ponedeljak

Samim tim, RHMZ upozorava i na visok nivo UV zračenja koji već danas, u pojedinim gradovima, veoma visok.

Kako se zaštiti na jakom suncu

Izbegavajte boravak na suncu u u vreme kada su UV zraci najjači – u periodu od 10 do 17 sati

Sklonite se u hladovinu u vreme kada su UV zraci najjači

Nosite zaštitnu odeću, šešire i naočari za sunce

Na suncu koristite zaštitne kreme

Informišite se o indeksu UV zračenja

I lekari upalili alarme!

Usled visokih temperatura i visoke vlažnosti vazduha može da dođe i do toplotnog udara. On se, kako su stručnjaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili u izveštaju o tome kako povišene spoljne temperature utiču na zdravlje ljudi, smatra najtežom komplikacijom termičkog stresa, koja zahteva neodložnu medicinsku intervenciju.

Batut je objavio i niz simptoma koji ukazuju na potencijalni toplotni udar.

Jače nevreme od ponedeljka

Prvi dan sa jačim nevremenom tokom ovog toplog talasa će biti u ponedeljak 10. jun, navodi Hailz Srbija.

- Borski okrug, Braničevski okrug, Južno-Banatski i Srednje-Banatski okruzi, Južno-Bački i Zapadno-Bački okruzi će se nalaziti u sektoru za oluje sa krupnim gradom i orkanskim vetrom posle 14 sati. Nekoliko superćelija će se inicirati duž suve linije u regionu Beograda, Srema, Pomoravlja, severa Šumadije i u Slavoniji.

Smer kretanja će biti prema istoku i severoistoku i maksimum intenziteta bi oluje mogle imati u regionu uz Rumuniju", najavio je Hailz Srbija.

Autor: