VREMENSKA PROGNOZA ZA POČETAK FEBRUARA: Zima odlazi na raspust, očekuje se i do 18 stepeni!

U narednom periodu temperature će biti iznad prosečnih vrednosti.

Nakon današnjeg vedrog jutra, u Srbiji tokom dana sledi povećanje oblačnosti. U toku večeri i noći sledi prolazno jače naoblačenje sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Red sunca i red oblaka nastaviće se ne samo do kraja januara, već i početkom, februara.

U četvrtak se očekuje toplije. Na severu će biti sunčano, u ostalim predelima uz nešto više oblaka, a na jugu i istoku još ujutro ponegde sa slabim padavinama. Duvaće veoma jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini i u Negotinskoj Krajini.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu do 12°C.

U petak veći deo dana sunčano i toplo za ovo doba godine. U noći između petka i subote i u subotu pre podne prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.

Već u subotu posle podne razvedravanje. Jak severozapadni vetar duvaće i u subotu.

Maksimalna temperatura od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

U nedelju suvo sa sunčanim periodima, ujutro uz slab do umeren mraz, a tokom dana biće malo hladnije. Jutarnja temperatura biće od -5 do 0°C, maksimalna dnevna od 4 do 8°C, u Beogradu do 6°C.

Poslednji dani januara doneće suvo i toplije vreme, uz hladna i maglovita jutra. Maksimalna temperatura biće u većini predela oko 10°C.

Početkom februara biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura bić ponegde iznad 15°C, lokalno i do 17-18°C, u Beogradu do 15°C.. Najtoplije biće oko 3. februara.

Prema trenutnim prognozama, oko 5. februara usledilo bi naoblačenje sa padavinama, uz postepeni pad temperature vazduha, za sada na vrednosti oko 10°C, što su i dalje vrednosti iznad napomeutog proseka.

Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 1 do 5°C.

Dakle, u narednih desetak dana na području Srbije ne očekuju se ekstremnije vremenske prilike, niti jače zimsko zahlađenje sa snegom, a neće biti ni značajnih padavina.

