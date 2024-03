OVOG DATUMA VRAĆA SE PRAVA ZIMA: Stižu kiša i sneg - vremenska prognoza za deset dana

U Srbiji će narednih dana biti promenjivo oblačno, ponegde će padati slaba kiša, a očekuju se i kraći i duži sunčani intervali za vikend, dok će temperatura i dalje biti iznad proseka, i kretaće se do 5. marta od 15 do 20 stepeni.

Evo kakvo nas vreme očekuje sutra, za vikend i u narednih deset dana.

Prognoza za petak

U petak, 1. marta, biće mestimično slabe i kratke kiše, mogući su i pljuskovi. Očekuje se da vetar bude slab i umeren, južni i jugoistočni, dok će u košavskom području i na višim planinama biti umeren i jak.

Temperatura vazduha će biti najviša od 14 do 19 stepeni, dok će se najniža kretati od 7 do 11 stepeni Celzijusa.

Marko Čubrilo, meteorolog amater, kaže da se u petak očekuje pretežno oblačno, u košavskom području na planinama duvaće jak, na udare i olujan jugoistočni vetar.

- Padavinska zona će se u petak polako proširiti i nad ostale delove regiona i na zapadu regiona biće malo svežije - kaže Čubrilo.

Prognoza za vikend

Čubrilo kaže da će prvog dana vikenda uz dosta oblaka još ponegde biti slabe kiše. Jugoistočni vetar će oslabiti, dok će u nedelju uglavnom biti pretežno sunčano i suvo.

- Temperature će i dalje biti znatno iznad proseka i maksimalna temperature vazduha bi za vikend trebalo da se kreće od 11 do 19 stepeni Celzijusa.

Pogoršanje vremena od 6. marta, mraz, negde i sneg!



Prema vremenskoj prognozi Marka Čubrila, početkom sledeće nedelje moguće je novo pogoršanje uz kišu i pojačanje jugoistočnog vetra, dok će se oko 5. marta vetar okrenuti na slab, severozapadni smer.

- Od 6. marta postoji opcija prodora osetno hladnijeg vazduha sa severoistoka Evrope, te bi uz umeren severni i severoistočni vetar usledilo osetnije zahlađenje i oko 7. marta bi se maksimalne temperature mogli kretati od 2 do 8 stepeni Celzijusa, što je u granicama proseka. Ukoliko bi to zahlađenje bilo suvo, postojaće opasnost od pojave mrazeva od -7 do -1 stepen Celzijusa, što su normalne jutarnje vrednosti za početak marta, ali bi došle posle izuzetno toplog februara i već odavno pokrenute vegetacije. Istovremeno, drugi model, oko 11. marta, daje mogućnost i formiranja ciklona blizu Jadrana što bi smanjilo opasnost od mrazeva, ali povećalo opasnost od pojave snega i u nižim predelima – objašnjava Čubrilo.

Kome najviše šteti promena vremena



Evropski model oko 6. marta simulira prelazak zapadnih vetrova na istočne na oko 10Hpa, što je zona stratosphere i Čubrilo kaže da ovako jak odlazak vetrova u istočne bi se vrlo lako u drugom delu marta mogao odraziti na troposfernu sinoptiku preko postavljanja jakog anticiklonalnog bloka u visokim geografskim širinama.

- To sve bi moglo doneti velike brige poljoprivrednicima jer bi otvorilo opciju jakog, vrlo, kasnog zahlađenja. Na sreću, prvo ćemo videti kako će se manifestovati zahlađenje koje posle 6. marta postaje postaje sve sigurnije – zaključuje.

Autor: