PROGNOZA ZA NAREDNIH MESEC DANA: Izdato upozorenje zbog LEDENE KIŠE od srede, a evo šta nas očekuje početkom februara

Republički hidrometeorološki zavod objavio je mesečnu prognozu u kojoj se navodi kakvo nas vreme očekuje do 15. februara uz napomenu da je ona orijentaciona i da je poželjno da se koristi uz prognozu za pet dana unapred.

Prema mesečnoj prognozi koja je objavljena danas, u drugoj polovini januara će biti toplo vreme za ovaj deo godine. U Beogradu se očekuje da će u četvrtak, 18. januara temperatura dostići 18 podeok.

Dan kasnije će biti deset stepeni hladnije, a 20. i 21. januara će temperatura biti oko dva stepena. Prema mesečnoj prognozi sneg će u Beogradu padati 20. 23. 24. 27. 29. 30. i 31. januara.

Što se tiče temperature u Beogradu u prvoj polovini februara, ona će se kretati od dva do sedam stepeni. Sneg će padati od 1. do 10. febrauar, zatim od 13. do 15. Slične vremenske prilike očekuju se i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

RHMZ upozorava da se u sredu ujutro (17.01.) ponegde u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji slabe mešovite padavine (sneg i kiša uz poledicu) sa tendencijom premeštanja padavinske zone u toku prepodneva dalje na istok i severoistok.

Intenzivnija ledena kiša očekuje se u noći između srede i četvrtka (17/18.01.), kao i u četvrtak ujutro (18.01.) na širem području istočne Srbije u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, kao i u planinskim predelima u ovoj regiji.

Autor: