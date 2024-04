Mraz, pa sunce! Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana - za vikend lepe vesti

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Ujutru lokalna pojava slabog prizemnog mraza, tokom dana toplije, promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, u brdsko-planinskim predelima izlovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab, promenljivih pravaca.

Najniža temperatura od 4 do 6 stepeni, a najviša oko 19 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

Tokom narednih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i sve toplije vreme.

Prema prognozi RHMZ, u subotu, tek ponegde, u brsko-planinskim predelima padaće kratkotrajna kiša ili pljusak.

Maksimalne temperature u subotu biće 21 do 23 stepena, a od nedelje do kraja perioda od 24 do 29 stepeni.

Od ponedeljka u košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar (košava), koji na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju može imati i udare olujne jačine.

Početkom maja očekuje nas češća pojava prolazne kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

Autor: