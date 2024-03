BABA MARTA SE NE PREDAJE! Za vikend smo uživali u suncu, a evo šta nam sada sledi - MNOGIMA SE OVO NEĆE DOPASTI

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

U Srbiji promenljivo oblačno, na severu suvo, a u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, koji će na istoku zemlje biti povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju, a temperature će se kretati u rasponu od jedan do 19 stepeni.

U Beogradu promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni, a temperature će biti od pet do 16 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U Utorak 19.03: Promenljivo oblačno u većem delu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, a samo na jugu i jugoistoku ujutru i pre podne mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskom, na visokim planinama sa snegom. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša dnevna od 10 do 13 stepeni.

Sreda 20.03: Ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, uveče u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Četvrtak 21.03: Ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 5, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.

