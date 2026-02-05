Usluge koje zvuče izmišljeno, a zaista postoje: Ovako žive superbogati ljudi

Od iznajmljivanja labudova do ličnih agenata za školovanje dece – ovo su bizarne i luksuzne usluge koje postoje samo za superbogate, a većina ljudi ne zna ni da postoje.

Superbogati koriste luksuzne i neobične usluge za koje većina ljudi nikada nije ni čula.

Među njima su iznajmljivanje labudova, "vrtić za orhideje" i biblioteke izrađene po meri vlasnika.

Postoje i obrazovni agenti za decu, kao i situacije u kojima prodavnice i veliki komadi opreme dolaze direktno na kućnu adresu klijenata.

Dok se većina ljudi muči s visokim troškovima života, ima i onih koji žive u potpuno drugom svetu i plaćaju stvari za koje mnogi ni ne znaju da postoje, a kamoli koliko koštaju.

Nedavna rasprava na Redditu otvorila je pitanje koje su navike i usluge rezervisane samo za superbogate, pa se skupilo gotovo 5000 komentara. Ljudi su u njima opisivali situacije koje zvuče kao iz filma.

Labudovi na iznajmljivanje

Bazeni su za mnoge luksuz, ali neki idu i dalje. Jedan korisnik ispričao je priču o milijarderu koji je hteo da labudovi plivaju u jezeru ispred njegove kuće.

"Bio je razočaran kad su labudovi počeli da se linjaju i izgledaju raščupano. Postoji čak i usluga iznajmljivanja labudova koja ih povremeno menja kako bi uvek izgledali besprekorno", napisao je.

"Vrtić za orhideje"

Jedan komentator spomenuo je uslugu koju zovu "vrtić za orhideje".

"Pošaljete orhideju koja ne cveta na profesionalnu negu dok opet ne procveta, a u međuvremenu dobijete zamensku koja već cveta, tako da u kući stalno imate cvetajuće orhideje", napisao je.

Biblioteka po meri

Knjige dosta govore o ljudima, ali oni najbogatiji mogu da naruče celu biblioteku skrojenu po svom ukusu.

"Za apsurdno bogate koji žele klasičnu biblioteku s kožno uvezanim knjigama, postoje firme koje će složiti kolekciju prema vašem ukusu, ispisati knjige na vrhunskom papiru i uvezati ih tako da se sve vizualno uklapa u određenu temu", napisao je korisnik.

Agenti za obrazovanje

Dok mnogi roditelji razbijaju glavu oko upisa dece u dobru školu, superbogati za to angažuju obrazovne agente.

"Šalju ih po svetu na sajmove privatnih škola, a njihov je posao da profil deteta, koje može imati tek 10 godina, usklade s najboljom školom koja odgovara onome što porodica želi", stoji u jednom komentaru. Dodaje se i da ti agenti rade s više dece odednom, a dobijaju i proviziju od škole u koju smeste učenika.

Radnja dolazi kod njih

Ultra bogati ne moraju ići u kupovinu i pritom ne pričamo o online kupovini. Izbor dolazi kod njih, čak i kad je reč o velikim stvarima.

Jedan korisnik to je opisao ovako: "Jednom sam bio u neverovatnom penthausu u Majamiju u koji su doneli više različitih stepeništa kako bi vlasnik mogao da odabere koje mu se najviše sviđa. Bilo je ludo", prenosi Index.hr.

Autor: S.M.