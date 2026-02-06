Veliko FINALE u svim Fashion Company radnjama i online

Fashion Company od 5. februara ulazi u završnicu sezone uz FINAL SALE kompletne kolekcije jesen/zima 2025.

U ovoj fazi popusta, kupcima su dostupni svi artikli iz aktuelne ponude, uključujući komade najpoznatijih svetskih modnih brendova.

Finalno sniženje važi u svim Fashion&Friends, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Replay, Levi’s, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry i Shoezen radnjama, kao i putem sajta fashionandfriends.com i mobilne aplikacije.

Završnica sezone donosi priliku za promišljenu kupovinu kvalitetnih, bezvremenskih komada, a cene će vas sve ostaviti bez daha.



Ženski džemper | Liu Jo ; Ženske farmerke | Replay ; Ženske patike | Steve Madden ; Ženska torba | Guess ; Ženska jakna | Saint Barth

Muške čizme | Liu Jo ; Muške farmerke | Armani Exchange ; Muški džemper | Tommy Hilfiger ; Muški kačket | Timberland ; Muški šal | Timberland

Autor: D.Bošković